Hiç Düşünmeden Atladı! Kahraman Baba, Otomobil İçinde Nehre Düşen Kızını Kurtardı
Adana'da kahraman baba Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan kızını suya atlayıp aracın camını kırarak kurtardı.
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen otomobilde bulunan Gizem Koz (22), suya atlayan baba Nuri Koz (46) tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.
KIZININ ÇIĞLIKLARINI DUYAN BABA SUYA ATLADI
Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana gelen olayda, Nuri Koz, kızı Gizem Koz (22) ile birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bir süre otomobil içinde oturan Nuri Koz, bir arkadaşını görünce aracın el freninin çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz'un içinde bulunduğu otomobil nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba ise suya atladı.
TAŞLA CAMI KIRARAK KIZINI KURTARDI
Aracın kapısını açamayan babaya çevredeki vatandaşlar camı kırması için taş attı. Taşla aracın ön camını kıramayan baba, daha sonra otomobilin yolcu bölümündeki camı kırarak kızını kurtardı. Çevrede balık tutan vatandaşlarda suya atlayarak baba Koz'a yardım etti. Büyük korku ve panik yaşayan Gizem Koz ise kıyıya çıkarıldı.
GENÇ KIZ SAKİNLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDI
Olay yerine çağırılan 112 ekibi, eli kesilen Nuri Koz'a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayın aniden olduğunu söyleyen Nuri Koz, "Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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adam kesin akapeli,saadetliler olsa sadece seyrederlerdi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kurtarmasaydi vicdan azabı çekerdi sonu sda babaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Civcivlet ölmesinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ne de olsa adanali adamin dibiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Sirf yorum yapti desinler diye yorum yapanlar var. Her canli evladina kosar . Yok iyi Baba yok Helal olsun gibiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır