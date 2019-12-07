07.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:08

Seyit Onbaşının Havran ilçesi girişindeki anıtından detaylar

Seyit Onbaşının mezarından detaylar

Seyit Onbaşıyı ziyaret edenlerden detaylar

Anıt alanından detaylar

Kocaseyit Müzesinden detaylar

Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar'ın konuşması

Ziyaretçilerden Mustafa Acet'in konuşması

Kahraman asker "Seyit Onbaşı'yı" yılda 20 bin kişi ziyaret ediyor - BALIKESİR

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve savaşın kahramanı haline gelen Seyit Onbaşı'nın Balıkesir'in Havran ilçesindeki "Kocaseyit Anıtı" ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor

Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet Yıkar:

"Genellikle gelen ziyaretçilerimiz Kocaseyit'i Çanakkale'de öldü biliyorlarmış ama orada değilmiş, köyündeymiş diye rehberlerden duyan buraya daha çok gelmeye başladı"

Ziyaretçilerden Mustafa Acet:

"Onların yaşadıkları dönemleri, çektikleri cefaları, yaptıkları mücadeleleri düşündükçe hakikaten insan duygulanıyor"

HAKAN FİRİK - Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusunun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın Balıkesir'in Havran ilçesindeki "Kocaseyit Anıtı" yılda ortalama 20 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Çanakkale Savaşları'nın ardından köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülükle uğraştı, Hacı Osman Ağa'ya ait zeytin yağı fabrikasında çalıştı.

Daha sonra "Çabuk" soyadını alan ve 1 Aralık 1939'da hayatını kaybeden Seyit Onbaşı'nın naaşı, doğduğu ve sonradan Kocaseyit ismi verildiği köyüne defnedildi.

2006 yılında Seyit Onbaşı'nın mezarının karşısına yapılan "Koca Seyit Anıtı"nı yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor.

Anıta gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk'ün heykelini görme fırsatı buluyor.

Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı'nın anıt mezarının bulunduğu Kocaseyit Mahallesine turlar düzenleniyor.

Çanakkale kahramanlarından Seyit Çabuk'un üçüncü kuşak torunu Muhammet Yıkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin anıtının 2006 yılında yapıldığını söyledi.

Yıkar, anıtta resimlerin sergilendiğini belirterek, "Müzede Çanakkale'den getirilen tarihi eşyalar 9 camekan içinde sergileniyor. Bir tören alanı ve heykeli var. 2006'dan bu yana burada bir anıtı ve müzesi var." dedi.

Ziyaretçilerin çok olduğunu ifade eden Yıkar, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayısı yılda yaklaşık 20 bini buluyor, Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Gelenler 'Kocaseyit'in böyle bir anıtını ve mezarı olduğunu bilmiyorduk' diyorlar. Genellikle gelen ziyaretçilerimiz Kocaseyit'i Çanakkale'de öldü biliyorlarmış ama orada değilmiş, köyündeymiş diye rehberlerden duyan buraya daha çok gelmeye başladı."

Seyit Onbaşı'nın anıt mezarını ziyaret etmek için Malatya'dan gelen emekli öğretmen Mustafa Acet, anıtı çok beğendiğini dile getirdi.

Anıtta manevi duyguların yoğun olduğunu vurgulayan Acet, "Onların yaşadıkları dönemleri, çektikleri cefaları, yaptıkları mücadeleleri düşündükçe hakikaten insan duygulanıyor. Bunlara saygı ve hürmetimiz sonsuzdur. Allah bu memlekete hizmet edenleri korusun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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