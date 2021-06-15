Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
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Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı

Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden anne, alev alarak kullanılamaz hale gelen evden 3 evladını son anda kurtardı.

Van'ın Tuşba ilçesinde ikamet eden anne, alev alarak kullanılamaz hale gelen evden 3 evladını son anda kurtardı.

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Alaköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında uyanan anne Gamze Tekinbaş, uykuda olan çocuklarını kurtarmak için mücadele verdi. Çocukları Zeynep, Enes ve Nesef'i hemen alevlerin arasından kurtaran anne, evinin kullanılamaz hale gelmesine mani olamadı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı
Kahraman anne, 3 evladını yangından son anda kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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