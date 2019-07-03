'Kahraman aileler' 19 cana can kattı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'nde, yılın ilk 6 ayında 19 hastaya kadavradan böbrek nakli yapıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, bağışçı aileleri 'kahraman aileler' olarak nitelendirdi.

AÜ Hastanesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal, merkezde 2018 yılında 236 böbrek nakli yapıldığını, bunların yüzde 20'sinin kadavradan yapıldığını söyledi. 2019'un 6 aylık diliminde 114 böbrek ve 37 karaciğer nakli yapıldığına işaret eden Bilal, böbrek nakillerinin 19'unun kadavradan gerçekleştirildiğini belirtti.

AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, yıl sonuna kadar nakil sayısının geçen yılı geçeceğine inancının büyük olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Yüz ve kadavradan rahim nakline kadar pek çok alanda nakil yapılan hastanemizin organ nakli merkezinde, yıl sonuna kadar organ bağışında belirli bir noktayı geçeceğiz. Antalya ve Akdeniz Üniversitesi bu konuda çok iyi" dedi.

KAHRAMAN AİLELER

Beyin ölümü bildirim oranının bu yılın ilk 6 ayında Antalya bölgesinde daha fazla olduğuna değinen Prof. Dr. Aydınlı, beyin ölümü olanlar arasında çocukların da bulunduğunu hatırlattı. 'Kahraman aileler'in bağış yapmalarıyla birçok hastanın kurtarıldığını ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, bağışlanan organların, toplumun duyarlılığının arttığının göstergesi olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLARDA KARACİĞER NAKLİ

Özellikle çocuklarda karaciğer naklinin arttığını, 6 ayda 10 civarında çocuk karaciğer nakli olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydınlı, "Aynı anda hem karaciğer hem böbrek eş zamanlı nakillerimiz de devam ediyor. Karaciğerde çok farlı hastaları da ameliyat ettik. Türkiye'nin birçok yerinden, damar tıkanıklığına bağlı siroz hastalarına ünitemizde iyi müdahale edildi. Benzer hastalar hastanemize yöneldi. Türkiye genelinden başvuru çok" dedi.

NAKİLLERİN YÜZDE 80'İ CANLIDAN

Türkiye'de nakillerin yüzde 80'inin canlı vericiden, yüzde 20'sinin ise beyin ölümü gerçekleşenlerden yapıldığını anlatan Prof. Dr. Aydınlı, canlı vericilerin de çok detaylı tahlillerden geçirildikten sonra ameliyata alındığını söyledi.

6 AY ÖNCE BEKLEME SIRASINA YAZILDI

1989 yılında Van'da askerlik görevini yaparken sol böbreğini kaybeden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi'nde yaşayan Şeref Satılmış (50), sağ böbreğini de 2013 yılında kaybettiğini anlattı. 3 çocuk babası Şeref Satılmış, tüm aile bireylerinin bağışçı olmak istediğini fakat hiçbirinin teklifini kabul etmediğini söyledi. Satılmış, "6 yıldır diyalize girerek yaşamımı sürdürüyordum. 6 ay önce Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na yazıldım. Kadavradan böbrek çıktığı haberini verdiklerinde inanamadım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 13 Haziran günü nakil oldum. Bağış yapan kahraman aileye teşekkür ediyorum. Kahraman diyorum, çünkü en acılı günlerinde bağış yapmak, bu düşüncede olmak gerçekten kahraman olmayı gerektirir. Çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımın ve tüm hastane çalışanlarının haklarını ödeyemem, hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

16 YILDIR DİYALİZE GİRİYOR

16 yıldır kronik böbrek hastalığı ile mücadele eden Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilik yapan Tahsin Sadıç (57), "19 yıl yılmadan haftada üç kez diyalize girdim. Bağış yapıp beni hayata bağlayan aileye teşekkür ediyorum. Organları ile hayat kurtaran kişiye rahmet diliyorum. Herkesi organ bağışına çağırıyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Antalya