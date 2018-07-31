Kahraman Adam, Yangında Mahsur Kalan Bebeği 5'inci Kattan Aşağı Sarkıtarak Kurtardı

Silivri'de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Apartmanın 5'inci katında 2'si çocuk 3 kişi mahsur kaldı. Dumanların sardığı eve ulaşan bir vatandaş bebeği kurtarmak için 5'inci kattan aşağıya sarkıttı. Yangının ortasında kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

5'İNCİ KATTA OTURAN ANNE VE ÇOCUKLAR DIŞARI ÇIKAMADI

Yangın, Silivri Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Zafer Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman girişinde bulunan eski eşyaların tutuşması sonucu apartman boşluğunda yoğun duman oluştu. Apartmanın 5'inci katında oturan Seyhan Akbaş ve çocukları Yusuf Emir ile Yiğit Efe bulundukları ikametten dışarı çıkamadı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN CAMDAN AŞAĞI SARKITTILAR

Camdan imdat çağrısıyla yardım isteyen kadının yardımına çevrede bulunan bir iş yerinde çalışan İkram Eryılmaz ve Barış Tutucu isimli vatandaşlar koştu. Yoğun dumanın arasından 5'inci kata ulaşmayı başaran Eryılmaz ve Tutucu çocuklardan bir tanesini merdivenlerden indirmeyi başardı. Evde mahsur kalan diğer çocuğu ise kurtarmak için 5'inci katın camından sarkıttılar.

ANNE VE ÇOCUKLARI İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Silivri İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek 5'inci kattan sarkıtılan küçük çocuğu ve annesini kurtardı.

Dumandan etkilenen çocuklar ve anne ile apartmandaki 5 kişi olay yerinde bekletilen ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.