Kahkahalar havada uçuştu
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Kahkahalar havada uçuştu

Kahkahalar havada uçuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü isimler, Bahçeşehir Kaşıbeyaz'da bir araya geldi. İşte detaylar...

Şafak Sezer, Berdan Mardini, Ümit Karan ve Aydemir Akbaş'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler, Bahçeşehir Kaşıbeyaz'da bir araya geldi. İş insanı Mehmet Çırak'ın verdiği davette bir araya gelerek keyif dolu bir akşam yemeği yiyen ünlü isimler, eski günlerden anıları açmalarıyla kahkahalar havada uçuştu.

Yeni sinema filmi için bir hayli heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade eden Şafak Sezer, "Çok güzel bir filmle izleyiciyi kahkahaya boğacağız. Filmin detayları sürpriz olsun. Onun dışında bir dizi projemizde olabilir. Pandemi döneminde kafamda olan bir çok güzel hikayeyi kaleme aldım. Zamanı geldiğinde hepsi gün yüzüne çıkacak" dedi.

Kahkahalar havada uçuştu
Kahkahalar havada uçuştu

Kaynak: Snob Magazin

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