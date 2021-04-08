Kahkaha dolu ekip Mardin'de
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Kahkaha dolu ekip Mardin'de

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kahkaha dolu ekip Mardin'de

Pervin Ersoy'un yürüttüğü ve Rotahane ile projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz", 5-7 Nisan tarihleri arasında Mardin ve Batman'a özel bir seyahat düzenledi.

Pervin Ersoy'un yürüttüğü ve Rotahane ile projenin iş ortağı Bukla Tur tarafından gerçekleştirilen "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz", 5-7 Nisan tarihleri arasında Mardin ve Batman'a özel bir seyahat düzenledi.

Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'ya Gupse Özay, Yasemin Sakallıoğlu, Özgür Özgülgün gibi ünlü isimler eşlik etti. Seyahatin ilk durağı Mardin'de gezginler, hem şehri dolaştı hem yöresel lezzetleri keşfetti hem de tarihi yapıları ziyaret etti.

Gupse Özay, "Mardin'i zaten çok seveceğimi biliyordum ama daha önce hiç gelmemiştim. Mekanın enerjisine çok inanıyorum ve bu topraklar çok etkileyici" dedi.

Kısa bir süre önce evlenen Sakallıoğlu'nun yanında taşıdığı evlilik cüzdanını fotoğraf çektiren bir çifte vermesi esprili anlar yaşattı.

Kaynak: Hürriyet

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