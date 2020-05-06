KAHITHANE'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN

Kağıthane'de gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle mahalleli sosyal mesafeyi unuttu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mine Sokaktaki gecekonduda saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gecekondudan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymayıp itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Sokak sakini Hikmet Pınar, "Ben yarım saat önce burada oturuyordum. Baktık ki yanıyor. Ev boştu, ama tinerciler kalıyordu. Daha önce belediyeye ve sahibine söyledik. 5-6 aydır boş bu ev" diye konuştu.

Kaynak: DHA