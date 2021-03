Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Türk dili ve kültürünü Mısırlılarla buluşturuyor

Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk kültürüne ait unsurları tanıtan faaliyetlerle Türk dilini ve kültürünü Mısırlılarla buluşturuyor.

Mısır'da 2010'da faaliyetlerine başlayan Kahire YEE bünyesinde şimdiye kadar 14 bine yakın kişi Türkçe öğrenirken, Uzaktan Türkçe Portalı'nda Mısır, 40 bin kullanıcı ile ilk sırada yer alıyor.

Her yıl 1500'ün üzerinde Mısırlıya Türkçe eğitimi veren Kahire YEE, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından eğitim faaliyetlerine dijital eğitim platformlarıyla internet üzerinden devam ediyor.

Çevrim içi kurslarda 4 bine yakın kişi Türkçe öğreniyor

Okutmanlar tarafından hazırlanan eğitim videolarıyla Türkçe öğrenmek isteyen her yaştan hedef kitleye ulaşılırken, yeni başlatılan çevrim içi kurslarda 4 bine yakın kişi Türkçe öğreniyor.

Mısır'da nüfusun önemli bir kısmını oluşturan gençler de internet üzerinden yapılan kurslar sayesinde Türkçe ile tanışıyor.

Ülke çapında da ilgiyle karşılanan faaliyetlerle ilgili olarak, tüm Türkçe öğrencileri için tamamen ücretsiz olan canlı derslerin dikkat çekici bir girişim olduğunun, böyle bir girişimin Mısır'da dil öğretim alanında çalışan kültür merkezleri için bir örnek olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Türkçe kurslarının yanı sıra dil alanındaki faaliyetlerini her geçen gün artıran Enstitü, tercüme kursları, turizm Türkçesi kursları, konuşma kulüpleri ve çocuklara yönelik kurslar gibi her yaştan ve her kesimden kişiye ulaşmak adına çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Diğer yandan farklı ülkelerden öğrenciler, dijital ortamda tertiplenen konuşma kulüpleri ile de bir araya geliyor.

Kahire YEE ile birlikte Enstitünün 20'den fazla ülkedeki merkezlerinde Türkçe öğrenen öğrencilerin bir araya geldiği Uluslararası Konuşma Kulübü'nde Türkçenin daha etkin bir şekilde öğrenilmesi desteklenirken, salgın dönemi ve sonrasında dünyayı bekleyen sosyal ve ekonomik değişimler gibi insanlığın evrensel sorunları Türkçe tartışılıyor.

Kültür sanat faaliyetleri oldukça ilgi görüyor

Kahire YEE, Türk el sanatları, Türk yemekleri ve geleneksel Türk okçuluğu gibi Türk kültürüne ait unsurları tanıtan 600'e yakın faaliyete de imza attı.

Türk yemekleri kurslarında katılımcılar Türk yemeklerini ve sofra kültürünü öğrenirken, el sanatları kurslarında ipek kozasından ebruya her biri ayrı bir estetik anlayışa sahip kültürel ögeleri tanıma fırsatı elde ediyor. Ayrıca Türk müziği ve Türk edebiyatı gibi farklı ilgi alanlarına yönelik kurslar da veriliyor.

Öte yandan geleneksel ata sporlarından Türk okçuluğunu tanıtmak üzere 30 ülkede sürdürülen Geleneksel Türk Okçuluğu kursları Mısır'da da büyük ilgiyle karşılanıyor. Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen kurslarda şimdiye kadar 96 kişi kemankeş olmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan