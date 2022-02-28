Kahire YEE'nin çevrim içi eğitim gören öğrencileri

Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz'ın programdaki konuşması

Müzik dinletisi

YEE kursiyerleri ile röportaj Kahire YEE'nin çevrim içi eğitim gören öğrencileri ilk kez bir araya geldi

KAHİRE (AA) – Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerine devam eden Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) çevrim için eğitim gören onlarca öğrenci, düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya geldi.

Enstitüdeki buluşmada konuşan Kahire YEE Müdür Emin Boyraz, "On binlerce Mısırlı kardeşimizin Türkçe öğrenmesi hem Türkiye hem de Mısır için önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Türkçe öğrenen kursiyerlerin eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda önemli roller üstleneceklerine inandığını ifade eden Boyraz şu ifadeleri kullandı:

"Sizler Türkçe öğrenerek Türkiye ve Mısır arasında önemli bir bağ kuruyorsunuz. Öğrendiğiniz Türkçe ile eğitim, kültür ve ekonomi gibi alanlarda önemli roller oynayacağınıza inanıyoruz."

Kahire YEE'nin misyonu, Mısır halkı tarafından büyük beğeniyle karşılanıyor

AA muhabirine konuşan YEE kursiyeri Merve Muhammed (21), "Yunus Emre Enstitüsünün misyonu Mısır halkı tarafından büyük beğeniyle karşılanan bir misyondur. Türk kültürü gönüllerimize çok yakın" dedi.

Üniversitede Türkoloji fakültesinde okuduğunu ve Kahire YEE'de aldığı eğitim sayesin sınıf birincisi olduğunu kaydeden Muhammed, "Hedefim Üniversitede hocalık yapıp, Yunus Emre Enstitüsünün üstlendiği görevi üstlenmek. Türkçeyi öğretmek, Türk kültürünü tanıtmak."

"Türkçe için memleketimi bırakıp Kahire'ye yerleştim"

Kahire YEE'de Türkçe eğitimi alan bir başka kursiyer Mahmud Abdulmunim (25) de Türkçeyi yıllar önce Türk dizilerinden öğrenmeye başladığını söyledi.

Kahire YEE'de aldığı çevrim içi eğitimler ile dil becerisini geliştirdiğini söyleyen Abdulmunim şunları kaydetti:

"Ben aslında Dimyatlıyım. Dimyat, Kahire'ye 3-5 saat uzaklıkta. Türkçemi daha ileri seviyeye getirmek adına Kahire Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarına katıldım. Türkçe için memleketimi bırakıp Kahire'ye yerleştim."

Enstitünün tanıtım videoları ve Türkiye fotoğraflarının sergilendiği program Kahire YEE öğrencilerinin hazırladıkları Türk müziği dinletisi ile son buldu.

-Kahire YEE dünya genelinde en çok Türkçe öğrenilen merkezler arasında yer alıyor

AA muhabirinin Kahire YEE'den edindiği bilgilere göre, enstitü dünya genelinde en çok Türkçe öğrenilen merkezler arasında yer alıyor.

Her dönem yaklaşık 700 öğrenciye Türkçe eğitimin verildiği Kahire YEE, pandemi sonrası çevrim içi kurslarla birlikte yaklaşık 6 bin kişiye Türkçe dersi hizmeti sundu.

Kahire YEE'den edinilen verilere göre ayrıca, 2022 yılı bahar döneminde açılan kurslara rekor katılımla yaklaşık 7 bin öğrenci başvuru yaptı.

Mısır'da 2010'da faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe öğretiminin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi sürdürüyor.