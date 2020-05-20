Kahire ve Hartum, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda "üçlü anlaşma"da ısrarcı
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Kahire ve Hartum, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda "üçlü anlaşma"da ısrarcı

Sudan ve Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı üzerinde 3 ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya varılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Kahire ve Hartum, Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda
20.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:46

Sudan ve Mısır, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı üzerinde 3 ülkenin de çıkarlarını koruyan bir anlaşmaya varılmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Sudan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk ile Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli'nin yanı sıra iki ülkenin dışişleri ve su işleri bakanları ile istihbarat başkanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Sudan'ın, Mısır ve Etiyopya'nın barajın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili meselelerin görüşülmesine devam etmeleri konusundaki girişimi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda taraflar, ABD ara buluculuğunda anlaşılan esaslar üzerinde 3 ülkenin de çıkarlarının korunduğu üçlü bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurguladı.

Başbakan Hamduk'un üçlü müzakerelerin yeniden başlaması için yakın zamanda Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile temas kuracağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Etiyopya ve Mısır arasında krize yol açan Hedasi Barajı konusunda anlaşmaya varılması için barışçıl çabanın sürdürülmesi çağrısı yapmıştı.

Yıllardır bölgedeki su rejimiyle ilgili Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan Hedasi Barajı görüşmeleri, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmış ancak Etiyopya şubat ayındaki son toplantıya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle katılmamıştı.?

Addis Ababa yönetimi, ABD'nin geçen mart ayında barajın "anlaşma olmadan doldurulmaması" yönündeki açıklamasının ise diplomatik olmadığını ve kabul edilemeyeceğini açıklamıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin 2 kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.?

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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