Kahire Havalimanı Yakınlarında Büyük Patlama!

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarında patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı ifade edildi. Patlamanın, havalimanı yakınlarında bulunan iki yakıt tankerinde patlama meydana geldiği iddia edilirken, büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

ÖNCE PATLAMA SONRA YANGIN

Mısır Devlet Televizyonunun yayınladığı habere göre, başkentin doğusundaki Uluslararası Kahire Havalimanı yakınlarındaki bir bölgeden patlama sesi geldi ve ardından da yangın çıktı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Resmi kaynaklardan, patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.