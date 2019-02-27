Kahire'de Tren İstasyonunda Yangın -2

– Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Ramses tren istasyonunda yangın çıktı. 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Egypttoday haber sitesinde yer alan haberde, başkent Kahire'nin en kalabalık yerlerinden Ramses tren istasyonunda çıkan yangında 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yangının, bir trenin raydan çıkıp 6 numaralı platformdaki bariyerlere çarpmasının etkisiyle yakıt deposunun patlaması sonucu meydana geldiği bilgisi de haberde yer aldı.

İstasyona yönlendirilen itfaiye ekipleri bir süre sonra yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Kaynak: DHA