Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çatışma: 5 ölü Mısır'ın başkenti Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1'i polis, 4'ü saldırgan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de polis ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1'i polis, 4'ü saldırgan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusundaki El-Amiriya Mahallesi'nde ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı. Yaklaşık 4 saat süren çatışma sonucu 1'i polis, 4'ü terörist olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken 1 polis de yaralandı. Çatışma nedeniyle El-Amiriya mahallesinde elektrik kesintisinin yaşandığı ifade edildi. Bölgeyi kordon altına alan polis, çatışma nedeniyle El-Amiriya mahalle sakinlerine evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İHA