- Kahire'de doğal gaz boru hattında patlama
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- Kahire'de doğal gaz boru hattında patlama

- Kahire'de doğal gaz boru hattında patlama Mısır'ın başkenti Kahire'de köprü inşaatı sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

28.05.2020 08:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:00

- Kahire'de doğal gaz boru hattında patlama

KAHİRE - Mısır'ın başkenti Kahire'de köprü inşaatı sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusunda yer alan Helmeyat el-Zaytoun bölgesinde bir köprü inşaatı sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından boru hattında büyük yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgedeki evlerin tahliye edildiği belirtildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

- Kahire'de doğal gaz boru hattında patlama

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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