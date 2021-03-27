Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahire'de bina çöktü: 8 ölü 29 yaralıMısır, (DHA)- Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı
Son Dakika! Mısır'da iki tren çarpıştı; kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 66 kişi yaralandı

Kahire'de bina çöktü: 8 ölü 29 yaralı

Mısır, (DHA)- Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel medya, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı. İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklmada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.

Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı
Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı
Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı
Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Müge Anlı Bahar Candan Merve Dizdar Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Hakan Kutlu Bülent Uygun Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahire'de bina çöktü 8 ölü 29 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 15:01:41. #1.14#
title