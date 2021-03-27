Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
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Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Son dakika haberleri... Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

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Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin Gesr al-Suez bölgesinde 10 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis, ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Bölge kordon altına alınırken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı
Son dakika haberi! Kahire'de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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