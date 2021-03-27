Kahire'de bina çöktü: 10 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveyş Köprüsü bölgesinde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı