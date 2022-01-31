Kahire'de 3. kattan düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın 3'üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
- Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın 3'üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3'üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.
Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç "kahraman" ilan edildi.
(Muhammed Rabah/İHA)