İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
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İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Geçen yıl ABD başkanlık seçiminde kimin başkan olacağını bilen kahin beyaz aslan Pamuk, bu sefer de Süper Lig Şampiyonluğu için tahminde bulundu.

Geçen yıl ABD başkanlık seçiminde kimin başkan olacağını bilen kahin beyaz aslan Pamuk, bu sefer de Süper Lig Şampiyonluğu için tahminde bulundu. Pamuk, bu yılın şampiyon takımı olarak 'Fenerbahçe'yi' seçti.

İstanbul Tuzla'da bulunan Aslan Park'ta dünyaya gelen 2 yaşındaki beyaz aslan Pamuk, dünyanın yakından takip ettiği 3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın birinci olacağını tahmin etmişti. Pamuk bu yıl da Türkiye Süper Lig Şampiyonluğu için tahminde bulundu. Tahmin için üzerinde 'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş' takım renklerinden oluşan 3 adet karton kutu, bakıcılar tarafından Pamuk'un önüne sunuldu. İçinde eşit miktarda et bulunan kutulara yaklaşan Pamuk, ilk olarak sarı lacivert renkli kutuyu seçerek 2021 Türkiye Süper Lig Şampiyonasında tahminini Fenerbahçe'den yana kullandı.

?HERKES DİĞERİNİ BEKLİYORDU, PAMUK'UN BİLDİĞİ OLDU?

'Aslanların dünyada çok az kalmış hayvanlardan olduğunu belirten Veteriner Hekim Yücel Yılmaz, 'Bizde de iki çift bir de genç olarak Pamuğumuz var. Pamuk'un tahmin yeteneği oldukça güçlü, onu keşfettik. Geçmişte Amerika başkanının kim olacağını bilmişti. O dönemde herkes Trump'ın kazanma ihtimalini daha yüksek görüyordu. Fakat Pamuk bilmişti. Bugün de Süper Lig Şampiyonluğu için Pamuk'tan hangi takımın şampiyon olacağını tahmin etmesini istedik. Bu yüzden eşit miktarda et koyduğumuz kutuları, eşit mesafeyle önüne koyduk. Onun ilk tercihi Fenerbahçe oldu. Muhtemelen Fenerbahçe şampiyon olacak. Çünkü bugüne kadar tahminleri tuttu. Pamuk kahin olmaya aday. Sonuçları merakla bekliyoruz' diye konuştu.

İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE
İSTANBUL KAHİN BEYAZ ASLAN PAMUK'UN ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ: FENERBAHÇE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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