KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI

İstanbul, DHAKadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırladı.

21.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:35

İstanbul, DHA

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), 21 Haziran Babalar Günü nedeniyle pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırladı.

KAHEV, Babalar Günü dolayısı ile pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babaları anmak için özel bir video hazırlayarak bunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Vakfın youtube kanalı üzerinden yayınladığı 5.33 dakikalık videoda, pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı babalara yer verildi. Vakıf tarafından yapılan paylaşımda, Aralık 2018 yılından bu yana Vakıf olarak faaliyetlerini sürdüren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak korona pandemisinde çalışmalarımıza devam ettik. Bizlere can vermek için canından olan kahramanlarımıza ithafen Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımıza bir söz verdik 'Emanetiniz emanetimizdir' dedik. Anne veya babasını kaybeden çocuklarımıza onların kokusu olmak sürekli ve etkin bir eğitim hayatı sunmak her alanda ellerinden tutmak yollarına ışık olup aydınlatmak görevimizdir. Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybeden kahraman babalarımızı rahmet ve minnetle anıyor tüm babaların babalar gününü kutluyoruz ifadelerine yer verildi.

Videoda hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, aile hekimi Dr. Vecihi Murat Kutlay, aile hekimi Dr. Yavuz Kalaycı, aile hekimi Dr. Erdinç Şahin, Dr. Uğur Ertuğrul, yoğun bakım personeli Hasan Ecevit, bilgi işlem personeli Durgut Er, sağlık personeli Cuma Kurt, santral memuru Nurhan Uzun ve işyeri hekimi Dr. Muharrem İdiz'in isimleri yer aldı.

KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: KAHEV, PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANI BABALAR İÇİN VİDEO YAYINLADI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 14:37:40. #1.14#
title