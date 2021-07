Kağnıcı: "15 Temmuz darbe girişimini ilk tank sesinin duyulduğu andan itibaren güçlü bir öfkeyle kınıyoruz"

MÜSİAD Konya Şube Başkanı M. Hilmi Kağnıcı, 15 Temmuz darbe girişiminin 5 yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "5 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andan itibaren güçlü bir öfkeyle kınıyoruz" dedi.

Darbe girişiminin yıl dönümünde bir açıklama yapan M. Hilmi Kağnıcı, "Kişisel menfaatleri için vatanını, devletini, egemenliğini peşkeş çekmenin dünya tarihinde birçok örneği bulunmaktadır. Ancak, dünya tarihinde ilk kez bir millet, tank sesini ilk duyduğu andan itibaren hemen harekete geçerek bu denli bir alçak girişime canını siper etmiş ve engel olmuştur. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüzyıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hain kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı 'vatan savunmasını' esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinde kümelenen FETÖ mensupları, devletimizin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde tasfiye edilmiştir. Devletimizin bu alandaki mücadelesinin, ilk günden itibaren hiçbir şekilde sekteye uğramadan kararlılıkla sürdüğüne tanıklık ediyoruz. Bu hain girişimle birlikte, FETÖ zihniyetinin, yıllarca milli ve manevi değerleri istismar ederek devşirdiği gençlerimizi, tek bir talimatla vatanına ihanet edebilecek, vatandaşına namlu doğrultabilecek kadar acı bir şekilde müşahede ettik. Devletine, vatanına, hür iradesine karşı bir tehdit hissettiğinde, herhangi bir yerden herhangi bir talimat beklemeden canını bile ortaya koyabilen bir topluma hiçbir gücün karşı koyamayacağına da aynı gece şahit olduk. Benzer bir alçaklığa karşı en büyük silahımızın, milli ve manevi değerlerle donatılmış, üstün ahlakı ve üstün teknolojiyi hayat felsefesi edinmiş, dünyayı takip eden, okuyan, araştıran, sorgulayan, hür iradesini herhangi bir egemenliğe peşkeş çekmeyi asla düşünmeyecek bir toplum olduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda durmadan çalışıyoruz. Dünyanın en yaygın ve etkin STK'sı olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, ona yönelen her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. MÜSİAD olarak, demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dahil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze olan ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin yazmış olduğu destanın yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

