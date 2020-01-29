Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde minik sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

29.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:52
Kağızmanlı sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kars'ın ilçesinde minik sporcular Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyonaya hazırlanıyor.

Kağızman Gençlik ve Kulübü Wushu antrenörleri Ferman Büyükdağ, Mehmet Büyükdağ, Hüseyin Örsçelik, Aytaç Turan ve Burhan Kocabey koordinesinde çalışan sporcular, Antalya'da düzenlenecek şampiyonada derecelerle dönme istiyor.

Antrenör Ferman Büyükdağ, yaptığı açıklamada, sporcuları en iyi şekilde hazırladıklarını ifade ederek, "Tek amacımız geleceğimizin teminatı olan bu sporcularımızı vatanımıza, milletimize hayırlı bir nesil olmaları konusunda yetiştirip önce Türkiye sonra Avrupa ve dünya çapında başarılar elde ederek bayrağımızı göklere çıkarmaktır." dedi.

Kaynak: AA
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