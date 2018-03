Kağızmanlı Anneler' Mehmetçiğe Destek İçin Sınır Hattında

Aralarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kız kardeşi Ayten Arslan Der'in de bulunduğu ' Kağızman Anneleri', Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için sınır hattına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşların desteği her geçen gün çığ gibi büyüyor. Yurdun dört bir yanından gelen belediyeler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sivil vatandaşlar Mehmetçiğe destek veriyor. Destek sloganlarıyla sınır hattına gelen vatandaşlar, kurbanlar keserek dualarını Mehmetçiğe gönderiyor. Aralarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kız kardeşi Ayten Arslan Der'in de bulunduğu 'Kağızman Anneleri', birçok sivil toplum kuruluşu üyesiyle birlikte sınır hattına gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu. Ardından "Kağızmanlı Anneleri" adına açıklama yapan Ak Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Hanım Çakmak, "Kağızman'ın kucak dolusu selamlarını getirdik. Her ne kadar uzaktan geldiysek de hep gönlümüz Mehmetçiklerimizle beraber. Onlara moral ve destek amacıyla geldik. Mehmetçiğimiz bilsin ki biz analar her zaman onların arkasındayız. Bir küçük çıtırdı duydukları zaman bilsinler ki annelerin kalp atışlarıdır. Onların arkalarında dualarımızla birlikte onlarla beraberiz" dedi. - HATAY