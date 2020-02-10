Kağızman, Wushu Türkiye Şampiyonası'na damgasını vurdu

10.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:09

Wushu Türkiye Şampiyonası'na, 9 sporcusuyla katılan Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü wushu sporcuları, 5 sporcu Türkiye'de dereceye girerken, 4 sporcuda Türkiye Milli takıma girmeyi başardı.



Uzakdoğu sporlarında gösterdiği üstün başarılarla spor kamuoyunun dikkatlerini çeken Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü, Wushu'da elde ettiği başarısını devam ettiriyor.



Antalya'da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında Muay Thai ve Kick Boks branşlarındaki Türkiye dereceleri gibi üstün dereceler Wushu'da da geldi Türkiye ikinciliği alan sporcular Kağızmanlı hemşerilerini gururlandırdılar.



Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Uzak doğu sporcularının elde ettiği başarılardan dolayı kendilerini kutlayan Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ferman Büyükdağ, başarıya yoğun gayretler ve disiplinli çalışmalar sonucunda ulaşıldığını söyledi. Gerek sporcuların, gerekse antrenörlerin bu konuda çok büyük özveri ile çalıştıklarını söyleyen Büyükdağ, "Yetenek ve kabiliyet başarı için yereli değil, disiplinli çalışma ve iyi bir hoca denetiminde programlı çalışma başarıyı getirir. Sporcularımızın azmi ve gayreti teknik heyetin bilgi ve tecrübesi bu çok önemli başarıyı getirmiştir" dedi.



Wushu Türkiye Şampiyonası na katılan Kağızman Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörlerinden Aytaç Turan ve Hüseyin Örsçelik yaptıkları açıklamada "Özellikle bizlere destek olarak Antalya'daki yarışmalara katılmamızı büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Çünkü onların sayesinde Antalya'ya gitme şansı yakaladık,Ayrıca antrenörlerimizden başta Ferman Büyükdağ hocaya, Mehmet Büyükdağ Hocaya, Burhan Kocabey hocaya, ve burada başarı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi, - KARS

Kaynak: İHA