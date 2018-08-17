Kağızman Uzun Elma Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" Toplantısı

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Kağızman Uzun Elma Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından başlatılan proje, Atatürk Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümünden Prof. Dr. Sezai Ercişli'nin gayreti ve Eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle tescillendi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koordinatörlüğündeki çalışmanın, denetim mekanizmasında Kağızman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Kars Ziraat Odası Başkanlığı yer aldı.

Kağızman Ziraat Odası tarafından "Kağızman Uzun Elma Coğrafi İşaret Tescil Bilgilendirme" toplantısı Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkan Vekili Aydın Çolak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Taner Gül, Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman Ziraat Odası Başkanı Cesim Kızıltaş, kurum amileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, "Kağızman uzun elmasının devlet destekli projelerle hak ettiği oranda üretimini sağlamak, uzun elmanın raf ömrünü uzatmak amacıyla soğuk hava depolarının kurulmasını projelerle teşvik etmek ve festivallerle Kağızman uzun elmasının tanıtımını yapmak" konuları ele alındı.