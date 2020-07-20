Kağızman Şaban Köyü'de karantina kaldırıldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Kağızman Şaban Köyü'nde karantina kaldırıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Kağızman Şaban Köyü'nde karantina kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kağızman İlçesi Şaban Köyü'nde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi.

Yaklaşık 14 gündür Kars'a ile bağlantısı kesilen Şaban Köyü, karantinanın kaldırılmasıyla birlikte normal yaşam yeniden başlamış oldu. - KARS

Kaynak: İHA