Kağızman Şaban Köyü'de karantina kaldırıldı
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Kağızman Şaban Köyü'nde karantina kaldırıldı.
20.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:04
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce karantinaya alınan Kağızman Şaban Köyü'nde karantina kaldırıldı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kağızman İlçesi Şaban Köyü'nde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır" denildi.
Yaklaşık 14 gündür Kars'a ile bağlantısı kesilen Şaban Köyü, karantinanın kaldırılmasıyla birlikte normal yaşam yeniden başlamış oldu. - KARS
Kaynak: İHA