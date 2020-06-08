Kağızman Kaymakamı Çınar, yapımı devam eden projeleri inceledi
Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi.
08.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:21
Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, ilçede yapımı devam eden yatırımları inceledi.
Sağlık merkezi, gençlik merkezi ve öğrenci yurdunun inşaat alanında inceleme yapan Çınar, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Eksikliklerin biran önce tamamlanması konusunda uyarıda bulunan Çınar, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.
Kaynak: AA