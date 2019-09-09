Kağızman Kaymakamı Çınar görevine başladı

Kağızman Kaymakamı Çınar görevine başladı

Kars'ın Kağızman Kaymakamlığına atanan İshak Çınar yeni görevine başladı.

09.09.2019 16:02
Kağızman Kaymakamı Çınar görevine başladı

Kars'ın Kağızman Kaymakamlığına atanan İshak Çınar yeni görevine başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile eski Kağızman Kaymakamı Ercan Öter'in yerine atanan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Kars'ın Kağızman ilçesine geldi.

Yeni görevine başlayan Çınar, makamında tebrikleri kabul etti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Çınar, daha önce Van'ın Gevaş ilçesinde kaymakamlık görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA
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