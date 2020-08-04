Kağızman kayısısı, coğrafi işaret yolcusu
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Kağızman kayısısı, coğrafi işaret yolcusu

KARS Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman ilçesindeki 1200- 1400 rakımlı arazilerde yetiştirilen endemik ürünlerden Kağızman kayısısı için coğrafi işaret çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kağızman kayısısı, coğrafi işaret yolcusu
04.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:23

KARS Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman ilçesindeki 1200- 1400 rakımlı arazilerde yetiştirilen endemik ürünlerden Kağızman kayısısı için coğrafi işaret çalışmalarına başlandığını söyledi.

Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Kağızman Ziraat Odası Başkan Vekili Kasım Işık ile birlikte ilçedeki kayısı üreticilerini ziyaret etti. Kayısı bahçelerini gezen ve üretim hakkında bilgiler alan Ertaş, Kars'ın birçok yöresel ürünün coğrafi işaret adayı olduğunu söyledi. Ertaş, 2018 yılında Kars kaşarı ve balı ile Kağızman uzun elmanın coğrafi işaret altığını belirtti. Bu yıl da kavılca buğdayı ve Kars kazının coğrafi işaret başvurularının yapıldığını kaydeden Ertaş, Kağızman'da daha il ve ülke ekonomisine kazandırılacak birçok ürün olduğunu vurguladı. Bunlardan birinin de Kağızman kayısısı olduğunu belirten Ertaş, "Bu kayısı Kağızman'a has bir kayısıdır. Daha önceki yıllarda Rusya'ya ihraç ediliyordu. Şu anda Türkiye iç piyasasına girmediği için ihracat yapılamıyor. Artık tüketici bilinçlendi. Kağızman kayısısına karşı talep de arttı. Aroması ve lezzeti çok yüksek, sulu ve çok tatlı bir ürün. Talepten dolayı şu anda yurt içi talebi karşılamakta zorlanılıyor. İnşallah coğrafi işaret tescili ve tanınmasıyla birlikte talep yoğunluğu oluşacak ve üreticilerimiz ekimi daha da artıracaktır. İnşallah bunun coğrafi işaretini tescilleyip Kağızman'ımıza ve Kars'ımıza kazandıracağız" dedi.

ÜRETİCİLERE 'SİGORTA' UYARISIOlgunlaşan kayısıların toplanmaya başlandığını kaydeden Ertaş, "Ülkenin değişik yerlerindeki marketlerde raflarda yerini almaya başladı. Bu yıl hasadımız kısmen iyiydi. Bazı yerlerde don olması nedeniyle çiçeklenme döneminde kayısının üşümesinden dolayı yüzde 50 oranında bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Onun için üreticilerimiz mutlaka TARSİM sigortası yaptırsınlar. Sigortayla ürünlerini garantiye alarak zararlarını karşılayabilirler. Küresel ısınmadan dolayı geçmişteki günleri aramayalım. Onun için de tedbirli olmalıyız" diye konuştu.Kağızman'a ait birçok aday ürünlerin de olduğunu belirten Adem Ertaş, şunları söyledi:

"Malaça armudu dediğimiz ürünümüz var. Bu da sadece Kağızman'da yetişiyor. Ayrıca bu armuda ceviz içiyle yapılan bir işlem var. Ceviz içi, yurda şekeri veya kristal şekerle yoğrularak basmacık dediğimiz bir ürüne çevriliyor. İçi oyularak basmacık ve cevizle dolduruluyor daha sonra ipe geçirilerek kurutuluyor. Böylelikle kışlık sofralarda yerini alıyor. İnşallah bu süreç içinde Kağızman'ın ilerleyen yıllarda hem cevizinin coğrafi işaretini alacağız hem de burada yetişen ürünlerinden malaça armuduna tescil almayı düşünüyoruz. Kara dut ve beyaz dut pekmezi için de coğrafi işaret başvurusu yapacağız. Yine kömesine bir çalışma yapacağız. Bu çalışmalarla Kağızman'ın yöresel ürünlerini il ve ülke ekonomisine kazandırmayı düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

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