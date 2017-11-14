Kağızman'ın Yöresel Ürünlerine İlgi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yaz aylarında yapılan yöresel bal kömesi, kuru kayısı, pestil ve cevizler tezgahtaki yerini aldı.



İlçede vatandaşlar tarafından el emekleriyle yapılan yöresel ürünler, diğer illerden de ilgi görmeye başladı.



Kuru meyve satışı yapan Kadir Karaşal, kuru meyve satışlarında fark edilir bir artış yaşandığını belirterek, en çok bal kömesi, kuru kayısı, aşma, kuru dut ve cevizin rağbet gördüğünü söyledi.



Karaşal, yöresel ürünlerin Kağızman'da özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Şu anda kuru meyve ürünleri oldukça rağbet görüyor. İş yerimizde bulunan ürünlerin hepsine talep var. Fakat en çok yerli ürünlerimizden bal kömesi, kuru kayısı, aşma ve ceviz oldukça satılıyor." dedi.



İl dışına da kargo yoluyla vatandaşların isteğine göre ürün gönderdiklerini ifade eden Karaşal, "Özellikle gurbetteki Kağızmanlı hemşehrilerimize gönderiyoruz. Bal kömesinin kilosu 30-60 lira, kuru kayısı ve aşmanın fiyatı 10-25 lira, ceviz ise 15 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar daha çok ilgi göstermeye başladı." diye konuştu.