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Kağızman'ın tescilli uzun elmasında yüksek verim bekleniyor

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescil belgeli elmada bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Kağızman'ın tescilli uzun elmasında yüksek verim bekleniyor
25.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:52

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak adlandırılan coğrafi işaret tescil belgeli elmada bu yıl yüksek verim bekleniyor.

Kağızman'da 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen ve endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaştığı için lezzetiyle dikkati çeken elma için üreticiler hummalı şekilde çalışıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kağızman'ın uzun elmasında bu yıl yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Coğrafi işaretle daha da değerli hale geldi

Uzun elmanın market raflarında yer alacağını ifade eden Ertaş, "Coğrafi işaret alan elma daha da değerli hale geldi. Coğrafi işaret hologramıyla çiftçilerimizin bu meyveyi dünyanın her yerine gönderme imkanı var. Kağızmanlı üreticilerimizden bir dernek kurmalarını istiyoruz." dedi.

Ertaş, uzun elmanın sadece Kağızman'da yetiştiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"8 santim çapı, 12 santim uzunluğu ve ekşimsi bir tadı var. Kış elması ve lezzeti çok güzeldir. Diğer elmalara göre raf ömrü daha uzundur ve elmanın yarısı beyaz yarısı kırmızıdır. Çekirdek kısmı ay yıldız şeklindedir, sert ve suludur. Çürüdüğü zaman da kendi etrafındakileri çürütmez kendi içinde çürür. 2 bin 500-3 bin ağaç var. Kağızman havzası dışında bir yerde yetişmiyor. Bu ağaçlar başka bölgeye gittiğinde uzun elma özelliğini kaybediyor. Elmanın şekli ve tadı başka yerlere gittiğinde değişiklik gösteriyor."

Üretici Ebubekir Arat da uzun elma üretimine şubat ayında başladıklarını söyledi.

Arat, "Uzun elma bu sene çok iyi. Daha önce satış sıkıntısı yaşıyorduk, şimdi coğrafi işaretle satış sıkıntımız kalmadı. Şu anda ambalaj sıkıntısı yaşıyoruz, inşallah o sorun da çözülür." diye konuştu.

Kaynak: AA

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