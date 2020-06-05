Kağızman'ın bazı caddelerinde maskesiz dolaşmak yasaklandı Kars'ın Kağızman ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Korona virüs önlemleri ve artan vaka sayılarını önlemek amacıyla Kağızman İlçe Hıfzıssıhha Kurul Başkanlığınca, Kağızman İstiklal Alanı, Milli Egemenlik Caddesi, Hasan Acara Caddesi, Narin Kale Caddesinde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince kurallara uymayanlara 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı zamanda Türk ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma başlıklı 195. Maddesine göre iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA