Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan okul ziyaretleri

02.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, Yunus Emre Anaokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Aydın, eğitim yuvasındaki çalışmalar ve öğrenciler hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin isteklerini dinleyen Aydın, amaçlarının ilçedeki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

Aydın, daha sonra Kızılay ve bir mağazadan öğrenciler gönderilen yardımları dağıtarak öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA