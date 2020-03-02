Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan okul ziyaretleri
Haberler » Güncel » Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan okul ziyaretleri - Haber

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan okul ziyaretleri

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, Yunus Emre Anaokulunu ziyaret etti.

02.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:30
Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın'dan okul ziyaretleri

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner , Yunus Emre Anaokulunu ziyaret etti.

Okuldaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Aydın, eğitim yuvasındaki çalışmalar ve öğrenciler hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Okul müdürü ve öğretmenlerin isteklerini dinleyen Aydın, amaçlarının ilçedeki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

Aydın, daha sonra Kızılay ve bir mağazadan öğrenciler gönderilen yardımları dağıtarak öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler