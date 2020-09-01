Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Uludağ göreve başladı Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Halil Uludağ, görevine başladı.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Halil Uludağ, görevine başladı.

Uludağ, AA muhabirine, 2018 yılında Kağızman ilçesinde 6 ay görev yaptığını ve kararnameyle Sivas'ın Suşehri ilçesine tayin olduğunu anımsattı.

Yeni kararnameyle de Kağızman ilçesine yeniden atandığını ifade eden Uludağ, "3. sınıf Emniyet Müdürü olarak tekrar Kağızman ilçesine atanmam, beni son derece mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonra da her yerde olduğu gibi halkımızın huzur ve güvenliği için ekip arkadaşlarımızla devletimizin bizlere verdiği yetkiler çerçevesinde, Kağızman ilçemizde güzel çalışmalar yapacağız. Çünkü bizler bu vatanın bekçileriyiz. Devletimizin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açıktır." dedi.

Kaynak: AA