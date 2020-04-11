Kağızman Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü maske yapıyorlar Kağızman ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Kağızman ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler, koronavirüsle mücadeleye destek vermek amacıyla gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusrettin Alp ile merkezde maske üretimi yapan öğretmen ve kursiyerleri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın, salgınla mücadeleye destek olmak için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Üretilen maskeleri devlet hastanesine vereceklerini belirten Aydın, "Bu günlerde günlük maske üretimimiz 250 civarında. Alacağımız tedbirler çerçevesinde üretimi artırarak günlük kapasitemizi bin ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Aydın, bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğretmen ve kursiyerlere teşekkür ederek, "Maske üretim sayı artıkça diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yol uygulamaları yapan emniyet ve jandarma personelimize vermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kamu kurum girişlerine bırakarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA