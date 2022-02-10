Kağızman Gençlerbirliği, Ardahan hazırlıklarını sürdürüyor

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde Kars'ı temsil eden Kağızman Gençlerbirliği Spor, ligin 11'inci haftasında kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Serhat Ardahan Spor karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Kağızmanlı 4 gencin kurduğu ve önce amatör lig, ardından BAL Ligi'ne çıkan Kağızman Gençlerbirliği Spor, Ardahan karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör Tufan Karaağaç nezaretinde İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Sahası'nda yapıyor.

Geçen hafta deplasmanda grup lideri Artvin Çoruh Spor karşılaşmasından puanla dönen mavi beyazlı ekipte, Serhat Ardahan Spor karşılaşmasından galip ayrılarak yollarına devam etmenin hesapları yapılıyor.

Kağızman Gençler Birliği Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Devre arasını iyi değerlendirdik. Artvin deplasmanında çok iyi oynadık, öne geçtik, ancak avantajı kullanamadık. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Takımın performansından memnunuz. Bu hafta Serhat Ardahan'ı konuk edeceğiz, Ardahan Ağrı'dan puanla dündü, zor bir 90 dakika olacak. Biz kendi saha ve seyirci avantajı kullanarak karşılaşmadan 3 puanla ayrılacağız. Futbolcularımızda bunun bilincinde hep birlikte Kağızman'ı layık olduğu yere taşıyacağız" dedi.

"Kağızman'ı hak ettiği yere taşıyacağız"

Kağızman Gençlerbirliği'ni kurarak çok zorlu süreçlerden geçtiklerine dikkat çeken Başkan kahraman Kılıç, "Çok emek harcadık, herkesin BAL Ligi'ne çıkmamız da emeği var. Çok iyi oynadığımız karşılaşmalarda maalesef puan kaybettik. Bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Biz her karşılaşmaya kazanmak için çıkacağız. Amacımız ligde kalmak" şeklinde konuştu.

Öte yandan Teknik Patron Tufan Karaağaç nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı olmaları dikkat çekti. Karaağaç, antrenmanı sıkı sık durdurarak, isteklerini yapamayan futbolcuları uyardı. - KARS