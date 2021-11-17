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Kağızman'da Yakutiye hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kağızman'da Yakutiye hazırlıkları sürüyor

Kağızman Gençler Birliği Spor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Erzurum Yakutiye Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Kağızman Gençler Birliği Spor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Erzurum Yakutiye Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kağızman Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Stadı'nda Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu nezaretinde yapılan antrenmanda hata yapan sporcular tek tek uyarıldı.

Yakutiye deplasmanından puanla dönmek istediklerini ifade eden Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Yakutiye karşılaşması dönüm noktası olacak. Bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. 3 puana ihtiyacımız var, futbolcularımız da bunun bilincinde, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz" dedi.

Teknik Direktör Menderes Eyüpoğlu, nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Eyüpoğlu, antrenmanı sık sık keserek hata yapan sporcuları uyardı.

Antrenmanda sporcuların morallerinin yerinde olduğu gözlendi. - KARS

Kağızman'da Yakutiye hazırlıkları sürüyor

Kağızman'da Yakutiye hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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