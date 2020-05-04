Kağızman'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı
04.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:28
Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele için vatandaşlara gönderilen maskelerin dağıtımı sürüyor.
Bu çerçevede Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yaparak maske dağıttı.
Ekipler ayrıca ekip araçlarından anons yaparak ilçe sakinlerine "evde kal" çağrısında bulundu.
Kaynak: AA