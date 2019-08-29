Kağızman'da "Vatan Yahut Silistre" sahnelendi

29.08.2019 16:20

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kağızman Ülkü Ocaklarınca Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, Ülkü Ocakları Genel Merkezi Tiyatro ekibi tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı oyun sahnelendi.

Tiyatroyu, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Güngör, Kağızman Ülkü Ocakları Başkanı Metin Bora, MHP İlçe Başkanı Metin Bingöl, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Kağızman Ülkü Ocakları Başkanı Metin Bora, yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Gayemiz Türk gençliğini her alanda donanımlı hale getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, yarının müreffeh Türkiye'sini bizler inşa edeceğiz. Şunuda belirtmek isterim ki gerçek sanatseverler Türk milliyetçileridir, ithal fikir sahipleri değil. Bizler sanatçıların, birleştirmeye, bütünleştirmeye, gençliğe yön vermeye çalışmaları gerektiği inancındayız."

Kaynak: AA