Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı
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Kağızman, Türkiye, Kars, Güncel

Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.

11.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:10
Kağızman'da uzun elmanın fidan satışları başladı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun elmanın fidan satışları başladı.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli elmanın fidanları satışa sunuldu.

Uzun elma fidan yetiştiriciliği yapan Yunus Yurdakul, Devebük köyünde fidanları yetiştirdiğini ifade ederek, "Çiftliğimde bodur aşılı uzun elma fidanları yetiştirmeye başladım. Normal uzun elma ağaçları çok uzun olduğundan hasat mevsiminde elma toplamak zor oluyor. Bizim yetiştirdiğimiz bodur uzun elma ise fidanları fazla uzamıyor, hasat zamanı elmaları toplamak daha kolay oluyor." dedi.

Vatandaşlardan Rufat Arslan da bahçede fidan ekmeye başladıklarını belirterek, "Kağızman ilçemiz doğunun meyve ambarı olarak bilinir. Burada Kağızman uzun elmasının yanı sıra elma, armut, kayısı, badem, ayva, kiraz ve kara erik başta olmak üzere her çeşit meyve fidanlarını alıp dikiyoruz." diye konuştu.

Uzun elmanın fidanları 25-30 liradan, diğer meyve fidanları ise 15-20 liradan satışa sunuluyor.

Kaynak: AA

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