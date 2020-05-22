Kağızman'da sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri görüşüldü Kars'ın Kağızman ilçesinde Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirler değerlendirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alınan tedbirler değerlendirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının detaylı bir şekilde ele alındığını ifade ederek, "Aldığımız tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlarımıza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak." dedi.

Kaynak: AA