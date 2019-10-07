Kağızman'da şehitlerin adı verilen parkın durumu içler acısı

07.10.2019 12:14

Kağızman'da dönemin ilçe jandarma komutanı Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel, tarafından yaptırılan ve Şehit Piyade Er Erdal Oran'ın adı verilen parkın son durumu içler acısı vaziyette bulunuyor.



Kağızman Hükümet Konağı arkasında bulunan ve dönemin Jandarma Bölük Komutanı olan 2015 tarihinde Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel, tarafından Hükümet Konağı arkasında yaptırılan parka yine şehit piyade er Erdal Oral'ın adı verilerek hizmete açılmıştı. Geçen süre içerisinde bakılmayan park kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bütün malzemeleri sökülerek tahrip edilen park vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Parkın biran evvel içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen vatandaşlar, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti.



Parkın içler acısı durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2009 yılında dönemin İlçe Jandarma Bölük Komutanı olan ve Eylül 2015 tarihinde Tunceli'de şehit olan Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in girişimleri güzel bir park yapılmıştı. Parka Diyarbakır'da 2009 tarihinde şehit edilen Kağızmanlı piyade Er Erdal Oral'ın adı verilmişti. Geçen süre içerisinde park kullanılamaz hale geldi. Bizler yetkililerden parkın adına yakışır hala getirilmesini istiyoruz" dediler.



Öte yandan Kağızman Hükümet Konağı arkasında bulunan Şehit Piyade Er Erdal Oran Parkı, her geçen gün biraz daha tahrip ediliyor. Parkın biran evvel önlem alınarak yeniden vatandaşların hizmetine açılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA