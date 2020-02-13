Kağızman'da şafak operasyonu
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Kağızman'da şafak operasyonu

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağızman'da, KCK şehir yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi.

13.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:44
Kağızman'da şafak operasyonu

İl ekiplerince 'da, KCK şehir yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi göz altına alındı.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kağızman şehir merkezinde eş zamanlı farklı adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken bazı adreslerde aramalar yapıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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