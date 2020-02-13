Kağızman'da şafak operasyonu
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağızman'da, KCK şehir yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kağızman'da, KCK şehir yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi göz altına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kağızman şehir merkezinde eş zamanlı farklı adreslere şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken bazı adreslerde aramalar yapıldı. - KARS