Kağızman'da okul servisleri denetlendi

16.10.2019 19:12

Kağızman'da trafik polisleri, öğrenci servislerini denetledi.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim ve öğretim yılının başlamasından bu yana okul servis araçlarında denetim yapıyor.

Denetimlerde, servislerde emniyet kemeri kullanımı, araçların stop lambaları ile kapasite üzerinde öğrenci taşınması ve evrakları kontrol eden ekipler, belgeleri eksik olan sürücülere ceza işlem uyguluyor.

Ekiplerin okul servisine yönelik denetim çalışması devam edecek.

Kaynak: AA