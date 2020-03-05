: Kağızman'da öğrencilerden Mehmetçiğe klipli destek

05.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:04

Kars'ın Kağızman ilçesinde öğrenciler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla klip çekti.

Paslı Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, kamera karşısına geçerek ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla "Bayrak" şiirini seslendirdi.

Öğrenciler klipte "Her zaman ve her yerde Mehmetçik'in yanındayız" sloganıyla askerlere selam gönderdi.

Okul Müdürü Murat Demirci, askerlere destek ve moral vermek amacıyla öğrencilerle klip hazırladıklarını ifade ederek, "Bizim bu ülkede rahat yaşayabilmemiz için ve bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlerin karşısında durarak şehit olan vatan evlatlarımız için bu minicik çocuklarımız, minicik evlatlarımızla destek vermekteyiz. Gerekiyorsa bayrağımızı elimize alıp, onların yanına gidip, bu ülke için savaşmaya her şeye varız. Tüm şehitlerimizin ruhunun şad olsun." diye konuştu.

Öğrencilerden Edanur Aladağ da tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Asker ağabeylerimiz şehit olduğu için çok üzüldük. Biz askerlerimize bayraklarımızı açarak şiir okuduk ki onların moralleri yerine gelsin çünkü biz onlara çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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