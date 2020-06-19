Kağızman'da LGS sınavı öncesi okullar dezenfekte edildi Kars'ın Kağızman ilçesinde yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışması tamamlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışması tamamlandı.

Kağızman Belediyesine bağlı ekipler, yaklaşık 3 aydır koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklar ve diğer alanlarında, dezenfekte çalışmalarını aralıklarla sürdürdü.

Ekipler, özel kıyafetlerini giyerek ilçe merkezinde sınav yapılacak okullarda dezenfekte çalışması yaparak tamamladı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak LGS sınavı için ilçe merkezindeki tüm okullarımızı kapsayacak şekilde dezenfekte çalışması yapıldı. Ekiplerimiz tarafından temizlik ve ilaçlama çalışmaları da yapılırken sınav için gereken tedbirler alınmıştır. LGS sınavına girecek öğrencilerimize başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA