Kağızman'da "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması
Kars'ın Kağızman ilçesinde, "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde, "Kur'anı Kerim'i güzel okuma" yarışması düzenlendi.
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde İzzet Aras Uygulamalı Cami'de düzenlenen yarışma ilgi gördü.
Yarışmada, Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdulkadir Küfrevi 1'inci, Kars Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Barış Madak 2'nci, Selim Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yıldırım ise 3'üncü oldu.
Dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.
Yarışmaya katılan öğrencilere ise Kur'anı Kerim ve saat hediye edildi.