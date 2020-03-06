Kağızman'da köy çocuklarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

06.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:18

Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde öğrenim gören öğrenciler, İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Denizgölü İlk ve Ortaokulunda bir araya gelen öğrenciler, buradan yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrencilere bazı köylüler de eşlik etti.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", sloganları atarak köyü gezen öğrenciler, daha sonra okula gelerek İstiklal Marşı'nı okudu.

Yürüyüşü tamamlayan öğrenciler, daha sonra klip çekere askerlere selam gönderdi.

Kaynak: AA