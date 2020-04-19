Kağızman'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 63 kişi ve bir iş yeri sahibine 27 bin 846 lira ceza kesildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 63 kişi ve bir iş yeri sahibine 27 bin 846 lira ceza kesildi.

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, sosyal mesafe kuralına uymayan 49 kişiye 19 bin 208 lira, 20 yaş ve altında olup sokağa çıkma yasağına uymayan 14 kişiye de toplamda 5 bin 488 lira para cezası kesildi.

Ayrıca bir iş yeri sahibine de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA